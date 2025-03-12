Еще пять школ капитально отремонтируют в Серпухове в 2025 году

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В 2025 году в Серпухове капитально отремонтируют пять образовательных учреждений по президентской программе. Временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Шимко посетил все учреждения, чтобы оценить работы подрядчиков.

Готовность школы № 9 — 40%. На объекте работают 50 человек.

Капитальные ремонты в образовательном комплексе имени Владимира Храброго и в школе № 6 выполнены на 30%. Бригады состоят из 56 и 65 специалистов соответственно.

В школах современного образования № 1 и № 2 работы продвинулись на 45% и 39%. В первой трудятся 95 человек, а во второй — 64.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Демонтажные работы почти завершены. Подрядчики возводят перегородки, занимаются оштукатуриванием стен, стяжкой полов, кровлей, фасадом и инженерными коммуникациями. Капитальные ремонты продвигаются в графике.

«После ремонта обновим мебель и оборудование, благоустроим территории. Контролирую процесс лично», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

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