Еще пять школ капитально отремонтируют в Серпухове в 2025 году

В 2025 году в Серпухове капитально отремонтируют пять образовательных учреждений по президентской программе. Временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Шимко посетил все учреждения, чтобы оценить работы подрядчиков.
Готовность школы № 9 — 40%. На объекте работают 50 человек.
Капитальные ремонты в образовательном комплексе имени Владимира Храброго и в школе № 6 выполнены на 30%. Бригады состоят из 56 и 65 специалистов соответственно.
В школах современного образования № 1 и № 2 работы продвинулись на 45% и 39%. В первой трудятся 95 человек, а во второй — 64.
Демонтажные работы почти завершены. Подрядчики возводят перегородки, занимаются оштукатуриванием стен, стяжкой полов, кровлей, фасадом и инженерными коммуникациями. Капитальные ремонты продвигаются в графике.
«После ремонта обновим мебель и оборудование, благоустроим территории. Контролирую процесс лично», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.
Ветерану Борису Гладченко во Фрязине вручили медаль к 80-летию Победы
Ударившего бортпроводника пьяного пассажира сняли с самолета в Пулкове
Пожар вспыхнул в «Детском мире» на Лубянке
Студентка из Коломны победила на международном турнире по спортивной борьбе
Космонавт из Одинцова Александр Гребенкин удостоен звания Героя России
Стационары кратковременного пребывания заработали в 16 больницах в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте