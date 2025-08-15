Еще 5 школ капитально отремонтируют в Серпухове в 2025 году

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко и директоры школ обсудили подготовку к новому учебному году. Они сделали акцент на обновлении образовательных учреждений, в том числе на капитальных ремонтах.

В обсуждении также приняли участие председатель Совета депутатов Михаил Шульга и педагоги образовательных учреждений.

В школе № 2 продолжается капитальный ремонт. В рамках проекта постарались сделать образовательную среду более комфортной и качественной.

В Серпухове к новому учебному году готовят 16 учреждений, в том числе капитально ремонтируют пять школ и планируют обновить еще шесть образовательных организаций, включая два детских сада. Особое внимание при подготовке проектов уделяют стандартам Министерства образования Московской области, чтобы мебель и оборудование были выполнены в едином стиле.

Директорам поручили изучить потребность в организации подвоза школьников из деревни Бутурлино и других окрестных населенных пунктов. При необходимости будут организованы дополнительные рейсы. Работа по созданию комфортных и современных условий для обучения и преподавания будет продолжена.