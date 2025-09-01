Еще 5 школ капитально отремонтировали в Серпухове

В Серпухове открыли после капитального ремонта пять образовательных учреждений — школы № 1, 2, 6, 9 и 17. В рамках обновления кабинеты оснастили мебелью и современным оборудованием, провели отделку помещений и благоустроили прилегающие территории.

Школы отремонтировали в едином стиле. Стандартизацию мебели и оборудования провели в соответствии с брендбуком, разработанным Министерством образования Московской области.

Глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с депутатом Московской областной Думы Татьяной Карзубовой, муниципальным депутатом Олегом Андрухом, благочинным Серпуховского церковного округа иереем Дионисием Коськиным и городским прокурором Виталием Хрипуновым поздравили учеников с Днем знаний.

«Пусть год будет успешным, принесет уверенность в своих силах и много новых побед», — поздравил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.