Еще 5 школ и 1 детский сад поставили на кадастр в Подмосковье за неделю

Росреестр по Московской области в последние дни августа поставил на кадастровый учет пять новых школ на 4557 учеников и один детский сад на 250 мест. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

В Котельниках кадастр получило новое четырехэтажное здание школы на две тысячи мест. В школе есть все необходимые кабинеты для занятий и творчества, залы для спорта для танцев, кванториум, лаборатории и мастерские. Эта школа станет первой в ЖК «Парковый» и существенно разгрузит другие учебные заведения города.

В ЖК «Люберцы парк» на кадастр поставили трехэтажную школу на 1 170 учеников, а в одинцовском ЖК «Заречье Парк» — четырехэтажное здание на 600 мест.

Еще одну школу поставили на кадастровый учет в поселке Новый Городок городского округа Щелково. В Ленинском округе достроили пристройку для блока начальных классов к школе в поселке Молоково.

Новый детский сад поставили на кадастр в б алашихинском ЖК «Центр-2».

«Открытие новых объектов социальной инфраструктуры является важным событием для жителей Подмосковья. Управление продолжает совместную работу с правительством Московской области по формированию комфортной и доступной городской среды для жителей региона», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Для учеников Подмосковья открыли 39 новых школ и 40 — после капитального ремонта. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в этом году — свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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