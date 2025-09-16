Еще 5 сертификатов вручили переселенцам из аварийного жилья в Чехове

Глава округа Михаил Собакин в торжественной обстановке вручил сертификаты на квартиры пяти семьям. Улучшить условия жизни они могут по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Жители поселка Мещерское в скором времени отпразднуют новоселье в квартирах, приобретенных по жилищному сертификату.

«Этот документ предоставляет субсидию на покупку жилья или на уплату первоначального взноса при оформлении жилищного кредита. Такая мера поддержки призвана сделать процесс переезда максимально доступным и безболезненным», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Семья Елены Макаловой смогла оформить документы в кратчайшие сроки, несмотря на отсутствие одного из сыновей — Александра — действующего участника специальной военной операции. Квартиру площадью 15 квадратных метров на новую сменит Юрий Отвечалин. Родственницы Екатерина Чалых и Людмила Денисова проживали в коммунальных комнатах. Благодаря программе каждая из них переедет в отдельную квартиру. Получил жилищный сертификат Алексей Андреев, сопровождающие его сестра Александра и мать Вера Ивановна. Документы оформили за один месяц, жилье подобрали в соседнем муниципалитете в соответствии с пожеланиями всех членов семьи.

Вместе с жилищными сертификатами новоселам подарили мультиварки. Руководитель муниципалитета поздравил их с важным событием в их жизни и пожелал всем здоровья, добра и благополучия.