Еще 5 семей в Можайске переехали из аварийного жилья в новые квартиры

В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» первые пять семей получили ключи от новых квартир и уже начали обустраивать свое жилье. Напомним, что ранее, в 2020 году, по этой же программе 27 семей переехали в многоквартирный дом, построенный в деревне Дровнино Можайского округа.

На церемонии вручения ключей семье Гулиных был сделан символический подарок. Первой в новую квартиру вошла трехцветная кошка по имени Маруська, которая, по поверью, приносит счастье и удачу. Теперь пушистая любимица семьи обживается в новом доме: днем она ест и охраняет квартиру, а ночью проверяет, насколько крепко спят ее хозяева.

«Маруська чувствует себя прекрасно: днем отдыхает и кушает, а ночью носится по всем комнатам. Особенно ей нравится забираться на занавески», — рассказала Екатерина Гулина, одна из новых жительниц дома.