Еще 5 семей в Богородском округе получили ключи от новых квартир

Оперативное совещание в стенах администрации Богородского округа началось с приятного события. Пять семей стали счастливыми обладателями ключей от нового жилья в современных, благоустроенных домах.

Новоселы переедут в дома по адресам: город Ногинск, улица Юбилейная, 14-Б и улица Комсомольская, 82.

Глава Богородского округа Игорь Сухин вручил счастливым новоселам ключи. Для жителей это стало лучшим предновогодним подарком и важным итогом работы по программе расселения.

Начиная с 2019 года в муниципалитете успешно реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья. Богородский округ — в неизменных лидерах по объему и качеству переселения жителей из аварийного жилья и входит в тройку лучших муниципалитетов Подмосковья по темпам расселения.

В этом году ключи от современного, безопасного, комфортного жилья получили почти 300 семей, а это 585 человек, которые до этого проживали в ветхо-аварийных домах в городах Старая Купавна, Ногинск и Электроугли. Уже утвержден план на следующий год. На очереди — переселение 114 семей из городов Ногинск, Старая Купава и Электроугли.