Еще пять семей из аварийного жилья получили ключи от новых квартир в Лыткарине

Переселение жителей из аварийного дома № 6 по улице Набережной началось в городском округе. 62 семьи получат современные квартиры в жилом комплексе «Высокий берег».

«Хотим вам пожелать, что побыстрее эта приятная суета с переездом закончилась. Ну и, конечно, чтобы у вас в этих стенах всегда царили благополучие, мир, доброта», — обратился к новоселам руководитель муниципалитета.

Строительство новостройки завершилось в этом году. Первые новоселы уже готовятся к переезду. Долгожданные ключи пяти семьям вручил глава городского округа Константин Кравцов.

В квартирах уже сделан косметический ремонт, установлены сантехника и газовая плита. В планах застройщика — построить второй корпус дома и детский сад. Также в жилом комплексе появится многоуровневый паркинг.

Всего с 2021 года в городе Лыткарино переселено в новые квартиры более 200 жителей ветхих двухэтажных домов.