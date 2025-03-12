Еще пять семей из аварийного жилья получили ключи от новых квартир в Лыткарине

Переселение жителей из аварийного дома № 6 по улице Набережной началось в городском округе. 62 семьи получат современные квартиры в жилом комплексе «Высокий берег».
Строительство новостройки завершилось в этом году. Первые новоселы уже готовятся к переезду. Долгожданные ключи пяти семьям вручил глава городского округа Константин Кравцов.
«Хотим вам пожелать, что побыстрее эта приятная суета с переездом закончилась. Ну и, конечно, чтобы у вас в этих стенах всегда царили благополучие, мир, доброта», — обратился к новоселам руководитель муниципалитета.
По мере готовности чистовой отделки оставшихся квартир, ключи получат остальные жители.
В квартирах уже сделан косметический ремонт, установлены сантехника и газовая плита. В планах застройщика — построить второй корпус дома и детский сад. Также в жилом комплексе появится многоуровневый паркинг.
Всего с 2021 года в городе Лыткарино переселено в новые квартиры более 200 жителей ветхих двухэтажных домов.
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