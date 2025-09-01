Еще 5 образовательных учреждений открыли в ЖК Подмосковья

Еще четыре новые школы открыли в Подмосковье в жилых комплексах «Прибрежный Парк», «Мытищи Парк», «Горки Парк» и «Пригород Лесное». Они примут пять тысяч учеников. В ЖК «Пятницкие Луга» сегодня также запустили новый детский сад на 350 воспитанников.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, школы открыли при участии группы «Самолет». В результате в Подмосковье появилось еще более 500 рабочих мест.

Все школы оснастили современными системами безопасности, здания адаптировали для инвалидов. В учреждениях — просторные учебные кабинеты, лаборатории и мастерские по обработке дерева, металла и тканей, кабинет кулинарии, зоны отдыха, медблок и многое другое.

Во всех учреждениях обустроили просторные актовые залы, оснащенные профессиональной звуковой и музыкальной аппаратурой. Ученики смогут посещать библиотечные центры и заниматься спортом в залах с раздевалками и душевыми.

В детском саду в ЖК «Пятницкие Луга» разместили 14 групповых ячеек со спальнями, игровыми, буфетами и санузлами.

«В кружковой можно будет проводить творческие занятия, например, лепку или рисование. Во дворе детского сада обустроили прогулочные площадки с безопасным игровым оборудованием и теневым навесом, а также две спортивные площадки для активных занятий на свежем воздухе», — рассказали в ведомстве.

В жилых комплексах Подмосковья постоянно развивают социальную инфраструктуру. Там строят школы, детские сады, поликлиники и многое другое.