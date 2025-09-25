Еще 5 объектов недвижимости для бизнеса отремонтировали в Балашихе

Около 50 объектов недвижимости предоставлено предпринимателям Подмосковья в рамках региональной программы поддержки «Недвижимость за 1 рубль». Пять из них расположены в городском округе Балашиха, где уже реализуются различные бизнес-инициативы.

В 2025 году участие в программе приняли 38 предпринимателей региона. В результате реализации проектов планируется создать около 185 рабочих мест, что положительно скажется на экономике и социальной сфере Подмосковья.

По условиям программы, предприниматели берут на себя обязательство провести капитальный ремонт объекта в течение полутора лет или завершить реконструкцию в срок до трех лет. Это позволяет повысить качество и привлекательность зданий, а также стимулирует развитие малого и среднего бизнеса.

В Балашихе уже отремонтированы пять объектов, переданных бизнесу на льготных условиях. В микрорайоне Железнодорожный открылась новая парикмахерская, в Кучино началась работа складского помещения, а на улице Свердлова предприниматель запустил проект, связанный с электронными площадками и маркетплейсами.

Программа «Недвижимость за 1 рубль» представляет собой льготную аренду или предоставление объектов недвижимости, находящихся в аварийном или изношенном состоянии, для субъектов малого и среднего предпринимательства по символической ставке — один рубль за квадратный метр в год. Это эффективный инструмент поддержки бизнеса и восстановления городской инфраструктуры.

Реализация подобных инициатив способствует развитию экономики региона и созданию новых рабочих мест, а также улучшает условия для предпринимателей, что в конечном итоге положительно влияет на уровень жизни в Подмосковье.