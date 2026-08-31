Еще 5 новых врачей начали работу в больнице в Лобне

Лобненская городская больница продолжает работу по усилению медицинских кадров. В числе новых специалистов — педиатр, терапевты, хирург и рентгенолог.

В педиатрическом отделении № 1 Детской городской поликлиники на улице Победы начала работу врач-педиатр Ольга Луцева. В Центральной поликлинике на Заречной улице приступили к работе четыре специалиста: терапевты Сирождин Тагаев и Маргарита Шашева, хирург Шахзод Умматкулов и рентгенолог Сергей Шкляр. Все они имеют высшее профильное образование и опыт работы в медицинских учреждениях.

В городском округе Лобня уделяют особое внимание обеспечению больниц персоналом. Эффективность кадровой политики обеспечивается комплексом региональных и муниципальных мер поддержки: целевыми выплатами, компенсацией аренды жилья и предоставлением служебных квартир.

Привлечение новых специалистов позволяет повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей муниципалитета.