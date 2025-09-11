Еще 5 новых детских площадок построят в Лосино-Петровском

Модернизация инфраструктуры для детей продолжается в Лосино-Петровском. Современные игровые пространства скоро появятся еще в пяти локациях.

Комплексы будут предназначены для детей разных возрастов. Их оборудуют на Северной улице и улице Михаила Марченко в поселке Свердловский, а также в деревнях Осеево, Кармолино и Райки.

На каждой из локаций сначала специалисты демонтируют старые конструкции. Затем они устанавливают новые яркие игровые элементы.

Практически на всех объектах рабочие уложили безопасное для детей резиновое покрытие. Также они установят освещение и камеры, подключенные к системе «Безопасный регион».

«Важно, чтобы дети росли и развивались в комфортной среде. Совсем скоро детки смогут в полной мере оценить обновленные площадки», — прокомментировали в пресс-службе администрации Лосино-Петровского городского округа.

Все площадки должны построить до 1 октября.