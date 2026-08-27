Еще 5 новых автобусов поступили в автопарк в Ивантеевке

Автоколонна пополнилась современными автобусами Volgabus. Машины выйдут на маршрут № 316 «Ивантеевка — Москва (ВДНХ)», который пользуется наибольшим спросом у жителей.

Транспорт поступил в рамках обновления подвижного состава по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вместимость каждого автобуса — 124 места, из них 56 сидячих. Машины низкопольные, оборудованы системой климат-контроля, электронными табло и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

Для маломобильных пассажиров предусмотрены механическая аппарель и специальное место для колясок. Водитель автобуса с 40-летним стажем Николай Гончаров отметил, что главное преимущество — плавность хода и комфорт за рулем.

Глава округа Максим Красноцветов вручил ключи от автобусов руководству предприятия и водителям. Он подчеркнул, что за последние три года в округе обновили подвижной состав «Мострансавто» на 35 единиц, а новые машины особенно востребованы жителями.

Всего в муниципалитете 54 маршрута, и большую долю перевозок выполняет «Мострансавто». Обновление парка повысит качество транспортного обслуживания и сделает ежедневные поездки комфортнее для тысяч пассажиров.