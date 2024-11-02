Еще 5 новых автобусов получил Ленинский округ от правительства Подмосковья

Правительство Московской области передало Ленинскому городскому округу пять новых автобусов большого класса. Они будут курсировать по маршруту № 1201 из микрорайона Дрожжино до ближайшей станции метро.

Для улучшения работы общественного транспорта автобусный парк Ленинского городского округа пополнили пятью новыми машинами большого класса. Автобусы муниципалитету передало правительство Подмосковья.

«Дрожжино — крупный, развивающийся микрорайон с растущим количеством пассажиропотока. Отсюда до Москвы теперь будут курсировать 35 автобусов — 20 машин среднего класса и 15 — большого», — сказал заместитель главы Ленинского округа Андрей Пальтов.

Он также добавил, что новые автобусы поступили в Ленинский округ по просьбе жителей. Это разгрузит пассажиропоток в часы-пик и сократит время ожидания транспорта.

Отметим, что вместимость автобусов составляет более 90 человек. Оплатить проезд в них можно будет банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка». А держатели социальных карт смогут воспользоваться льготами.

С начала года на маршруты Ленинского округа вышли 44 дополнительных автобуса, еще 20 поступят до конца года.

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