Еще 5 незаконных рекламных конструкций демонтировали в городском округе Истра

В городском округе Истра регулярно проходят мониторинги по выявлению и предотвращению незаконной установки рекламных и информационных конструкций. В этот раз ликвидировали пять коробок и вывесок.

Убрали конструкции несанкционированной рекламы в деревне Черная на улице Широкая, 5 и на улице Садовая. Также в городе Истра на улице Адасько и Ленина, дом 12 и в Глебовском — на улице Микрорайон.

Напомним, что получить услугу по согласованию установки средств информации можно на портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья.

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