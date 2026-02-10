Еще 5 нелегальных площадок хранения морских контейнеров устранили в Подмосковье

Контроль за размещением морских контейнеров усилили в Подмосковье в 2025 году. Проверки прошли на 315 участках, из которых 128 использовались с нарушениями.

Летом 2025 года в Подмосковье приняли новые меры для усиления контроля за соблюдением правил землепользования. Они устанавливают жесткие требования к экологическим стандартам, безопасности и инфраструктуре при размещении морских контейнеров.

По словам главы регионального Минимущестива Тихона Фирсова, нововведение позволит предотвратить незаконное использование земель. Благодаря рейдам порядок уже навели в 25 округах Подмосковья.

«В общей сложности нарушители были выявлены на 94 участках. Итоговые мероприятия привели к следующим результатам: удалены морские контейнеры с 72 площадок (в январе контейнеры были демонтированы с четырех площадок), изменен ВРИ земли на 22 площадках (один участок подвергся изменению вида разрешенного использования в январе)», — сказал министр.

Так, в Дмитрове незаконно использовался участок площадью 0,2 гектара. На территории, предназначенной для строительства гостиницы, были размещены морские контейнеры. Владельцу объявили предостережение. Сейчас участок проходит переоборудование под гостиничный бизнес.