Еще 5 молодых семей получили жилищные сертификаты в Воскресенске

Пять молодых семей Воскресенска получили государственные сертификаты на покупку или строительство жилья. Выплаты предоставлены в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

Глава городского округа Алексей Малкин вручил участникам программы необходимые документы.

«Благодарю губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за такую возможность. Поздравляю семьи, желаю им здоровья и удачи. Пусть это станет для них хорошим стартом», — сказал он.

Госпрограмма «Жилище» включает не только финансовую поддержку, но и помощь специалистов. Они консультируют семьи по выбору оптимального жилья и сопровождают все юридические этапы сделки.