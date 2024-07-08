Еще 5 медиков в Мытищах получили сертификаты на жилье

Пять сотрудников Мытищинской больницы смогут улучшить жилищные условия — им вручили сертификаты по программе «Социальная ипотека». Всего 95 медиков из округа уже приобрели недвижимость по этой программе

Вручение состоялось в Доме правительства Московской области. Всего 48 специалистов Подмосковья стали счастливыми обладателями сертификата на покупку жилья по программе «Социальная ипотека».

«Все эти месяцы вся наша семья находилась в ожидании чуда, и оно сегодня свершилось! Вскоре у нас появится своя квартира. Мы с мужем и детьми отпразднуем новоселье. Работаю в поликлинике №2 уже 12 лет. Очень рада была возможности приобрести собственное жилье», — рассказала участковая медицинская сестра Екатерина Минаева.

Программа «Социальная ипотека» существует с 2016 года. Она выдается медикам самых востребованных специальностей: врачи, медсестры, педагоги и молодые ученые. Работники получают от Подмосковья первоначальный взнос, кратный половине стоимости выбранного жилья. В течение 10 лет выплачивается основной долг, а участник программы покрывает только проценты по ипотеке.

Условия распространяются на покупку квартиры или жилого дома. Уже 95 медиков из Мытищ приобрели недвижимость по «Социальной ипотеке».

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