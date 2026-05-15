Еще 5 котельных модернизируют в Истре в 2026 году

В летний период запланирован большой объем работ. С 15 мая специалисты АО «Истринская теплосеть» начнут проводить опрессовку трубопроводов и гидравлические испытания системы для проверки ее прочности и герметичности.

С 3 июня в Истре стартует период плановых отключений горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Это необходимо, чтобы провести профилактическое обслуживание оборудования в котельных, их модернизации, ремонта теплотрасс и подготовки всей системы теплоснабжения уже к новому отопительному сезону.

Также в 2026 году продолжатся капремонты котельных, начатые в прошлом году. Сейчас идет модернизация пяти котельных: № 13 в Истре, № 1, № 2 и № 8 — в Дедовске и № 3 — в Новопетровском.

Помимо ремонтов котельных, подрядная организация проведет работы по капремонту теплотрассы в Истре на улице 9-й Гвардейской дивизии. Здесь будет полностью заменено почти 4 километра трубопровода. Кроме этого, начнутся подготовительные работы к проведению капремонта еще двух котельных — в Кострово и Курсакове, продолжатся работы в котельной поселка Глебовский.