Еще 5 корпусов ЖК «Равновесие» в Одинцове введут в эксплуатацию в марте

Строительство жилого комплекса «Равновесие», который представляет собой низкоэтажный загородный проект комфорт-класса с небольшой плотностью застройки, продолжается в селе Перхушково. Сейчас в работе находятся 12 домов высотой от четырех до шести этажей.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал ход строительства комплекса. Первая очередь уже заселена: жильцы получили ключи от 1284 квартир в декабре 2023 года. На территории работают несколько сетевых продуктовых магазинов, пункты выдачи товаров из онлайн-маркетплейсов, кофейни и строительные магазины.

Второй этап включает пять корпусов на 787 квартир. Ввод зданий № 3, 4, 5, 11А, 11Б в эксплуатацию запланирован на март. На первых этажах корпусов оборудуют кафе, рестораны и другие объекты коммерческой инфраструктуры. Также в первой половине этого года будут готовы корпуса № 1 и 2 на 700 квартир — от студий до четырехкомнатных вариантов. Здесь предусмотрено 360 машиномест на подземных паркингах и более 3,5 тысяч квадратных метров кладовых.

Кроме того, в третьем квартале этого года в ЖК появится многоуровневая парковка на 494 машиноместа общей площадью почти 14 тысяч квадратных метров. Дома возводятся с увеличенной площадью остекления и применением энергоэффективных технологий. Внутренняя территория включает дворы без машин, благоустроенные зеленые зоны и прогулочные бульвары, детские и спортивные площадки и другие общественные пространства.

Совсем скоро в «Равновесии» откроется кабинет врача общей практики. Помещение площадью 150 квадратных метров выделено на первом этаже одного из жилых корпусов. Также застройщик передаст две квартиры для медицинских сотрудников общей площадью почти 72 квадратных метра.