Еще 5 корпусов построят в ЖК «Героев» в Балашихе

В Балашихе продолжается возведение жилого комплекса «Героев». Девелопер — компания «Главстрой Регионы» — ведет активные работы сразу на нескольких объектах.

Так, в корпусе 410 формируют монолитный каркас и возводят стены. В 411 монтируют окна и балконы, завершают монтаж кровли, устанавливают лифты и прокладывают инженерные сети.

Отделка началась в корпусе 412, а в 413 параллельно проводят монтаж лифтов, окон и витражей, а также черновую отделку помещений.

На начальной стадии находятся работы в корпусе 610, где заливают монолитные конструкции первых секций.

Комплекс строят в живописном месте — рядом с Ольгинским лесопарком. Район полностью подготовлен к приему новых жителей: там работают два детских сада и современная школа на 1320 мест.

Проект «Героев» признали лучшим по итогам конкурса «ТОП ЖК-2024». Кроме того, в 2025 году девелопер был удостоен золотого знака «Надежный застройщик России», что свидетельствует о его ответственном подходе.