Еще 5 корпусов построили в ЖК «Рублевский Квартал» в Одинцове

В жилом комплексе «Рублевский Квартал» в Одинцовском округе продолжается работа одновременно на нескольких объектах. Помимо строительства третьей и четвертой очередей жилья, на территории возводят школу на 1100 мест.

Готовность корпусов 57 и 60 третьей очереди оценивают в 92% и 88% соответственно. Рабочие завершают монтаж инженерных коммуникаций, проводят внутреннюю отделку в квартирах и помещениях общего пользования.

Параллельно специалисты устанавливают малые архитектурные формы около домов, высаживают растения, укладывают покрытие и обустраивают парковочные пространства.

Новые корпуса примут жильцов уже в к концу года.

В рамках четвертой очереди строительства возводят три жилых корпуса. Уровень готовности зданий 54, 55 и 56 варьируется от 70% до 74%.

На этих объектах подходит к концу этап остекления и фасадных работ. Рабочие продолжают монтаж инженерных систем и внутреннюю отделку. Они также приступили к благоустройству прилегающей территории.

Ввод домов в эксплуатацию намечен на первый квартал следующего года.

В совокупности в новых очередях будущим жильцам предложат 1746 квартир общей площадью более 76 тысяч квадратных метров. На первых этажах разместят магазины, аптеки и салоны красоты, а во внутренних дворах, защищенных от транспорта, появятся современные игровые и спортивные площадки.

«Рублевский Квартал» — комфортная среднеэтажная застройка на западе Подмосковья, окруженная лесами. Жилой комплекс отличается транспортной доступностью — он имеет удобные выезды на ключевые шоссе и расположен недалеко от железнодорожной станции «Усово». На территории также появятся детский сад на 350 мест и торговый центр.