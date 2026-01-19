Еще 5 корпусов построили в ЖК «Level Лесной» в Красногорске

В доме № 24 строители завершили каменную кладку надземной части трех корпусов. Одновременно они монтируют кровлю, проводят гидроизоляцию и устанавливают окна. Внутри здания прокладывают коммуникации и устанавливают индивидуальный тепловой пункт.

Работа кипит и в соседнем доме № 26. Корпуса № 3 и 4 уже возвели по монолитной технологии. Другие секции набирают высоту: корпус № 1 поднялся до восьмого этажа, корпус № 2 — до 14-го, а корпус № 5 дорос седьмого уровня. Параллельно проходит идет кладка стен, а также работы в подземном паркинге.

Будущим жильцам предлагают разнообразные квартиры — от уютных студий до просторных четырехкомнатных. В некоторых предусмотрены панорамное остекление, окно в ванной комнате, высокие потолки и собственные террасы.

Застройщик уделяет большое внимание инфраструктуре. На территории комплекса появятся частная школа и детский сад. На первых этажах домов откроют магазины и кафе. Для детей разных возрастов оборудуют современные игровые и спортивные зоны.

Главная особенность комплекса — собственный лесопарк площадью свыше пяти гектаров с беговыми и велосипедными дорожками.