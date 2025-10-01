Еще 5 контейнерных площадок оборудуют в Чехове до конца 2025 года

На расширенном оперативном совещании под руководством главы Чехова Михаила Собакина обсудили мероприятия по модернизации контейнерных площадок. Проект входит в государственную программу «Формирование современной комфортной среды на 2023–2030 годы».

Создание условий для накопления и сбора твердых коммунальных отходов путем увеличения площади существующих контейнерных площадок или строительства дополнительных — часть проекта модернизации, который продлится до весны 2026 года. Он состоит из пяти этапов, сейчас проходит четвертая стадия.

В Чехове расположено 227 контейнерных площадок: 122 — в многоквартирных домах и 105 — в индивидуальной жилой застройке. По проекту модернизировали 124 зоны для накопления и сбора отходов. До конца текущего года планируется реконструкция еще пяти. На завершающем этапе модернизации, который начнется в 2026 году, усовершенствуют еще 20 контейнерных площадок, а также начнут работы по устройству твердых покрытий подъездных путей.

Работа камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», позволила привлечь к ответственности 117 нарушителей и отправить на рассмотрение еще 85 случаев. За январь–июль камеры зафиксировали 19 нарушений при использовании контейнерных площадок, за август — 90, за сентябрь — 202.

Также на совещании обсудили новые нормативы по вывозу твердых коммунальных отходов и смену оператора. С 1 октября услуги в связи с прекращением деятельности прежней организации начнет оказывать компания «Каширский региональный оператор».