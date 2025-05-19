Еще 5 IT-компаний Подмосковья получили гранты

Еще пять IT-компаний Подмосковья получили гранты. Среди них — «РТ Системы коммуникаций», «Девелопмент Бюро», «СофтЛайн Солюшн», «ПРОЦИФРУ» и «Айкон ПРО», рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

«В Подмосковье мы создаем условия, в которых высокотехнологичный бизнес может развиваться и масштабироваться, а значит появляются новые возможности, чтобы тестировать инновации и выходить на новые уровни. Благодаря нашей поддержке Московская область уже является точкой притяжения для сильнейших IT-компаний, и я уверен, что и в будущем мы сохраним этот тренд», — прокомментировал первый заместитель директора «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Ключевое условие получения гранта — трудоустройство пяти новых специалистов с зарплатой от 120 тысяч рублей. Кандидаты не должны были работать в регионе последний год.

Полный перечень требований и процедура подачи заявок опубликованы на портале госуслуг Подмосковья.