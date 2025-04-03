Еще 5 храмов в Подмосковье получили земельные участки для своей деятельности

В первом квартале 2025 года в Московской области религиозным организациям передали земельные участки в безвозмездное пользование. Участки выделили в Зарайске, Солнечногорске, Кашире и Коломне для уже существующих храмов, а также для строительства новых церквей, воскресных школ и других религиозных объектов. Общая площадь переданных земель превысила 6,5 тысячи квадратных метров.
Так, в Масловском поселке Зарайского округа Спасскому храму передали участок площадью почти 1,6 тысячи квадратных метров. В Солнечногорске приход Спасского храма получил 886 квадратных метров в поселке Голубое. В Кашире Никитский женский монастырь получил два участка общей площадью 834 квадратных метра, в Коломне Никольскому храму выделили 304 квадратных метра на Соборной площади, а приходу Знаменского храма — 2,9 тысячи квадратных метров в деревне Андреевка.
В Министерстве имущественных отношений региона сообщили, что в 2024 году Русской Православной Церкви передали 9,5 гектара муниципальной земли в девяти округах Подмосковья.
ВСУ объявили вознаграждение за голову российского снайпера
Московский таксист потребовал почти 20 тысяч за поездку из аэропорта
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
Три столичных аэропорта временно закрыли
Отец Маска заявил, что вся их семья восхищается Путиным
Брак по расчету. Станет ли «свадебный кешбэк» в 300 тысяч рублей поводом пойти в ЗАГС?
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте