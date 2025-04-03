Еще 5 храмов в Подмосковье получили земельные участки для своей деятельности

В первом квартале 2025 года в Московской области религиозным организациям передали земельные участки в безвозмездное пользование. Участки выделили в Зарайске, Солнечногорске, Кашире и Коломне для уже существующих храмов, а также для строительства новых церквей, воскресных школ и других религиозных объектов. Общая площадь переданных земель превысила 6,5 тысячи квадратных метров.

Так, в Масловском поселке Зарайского округа Спасскому храму передали участок площадью почти 1,6 тысячи квадратных метров. В Солнечногорске приход Спасского храма получил 886 квадратных метров в поселке Голубое. В Кашире Никитский женский монастырь получил два участка общей площадью 834 квадратных метра, в Коломне Никольскому храму выделили 304 квадратных метра на Соборной площади, а приходу Знаменского храма — 2,9 тысячи квадратных метров в деревне Андреевка.

В Министерстве имущественных отношений региона сообщили, что в 2024 году Русской Православной Церкви передали 9,5 гектара муниципальной земли в девяти округах Подмосковья.