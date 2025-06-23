Еще 5 дворовых территорий благоустроят в Зарайске в 2025 году

Реализация программы комплексного благоустройства общественных пространств продолжается в муниципалитете. В прошлом году в порядок были приведены восемь дворов, а в 2025 году планируется благоустроить еще пять.

Четыре территории, на которых будут выполнены работы, расположены в сельских населенных пунктах: в деревне Мендюкино (дома № 5, 7, 8, 16, 16а и улице Сельхозтехника, 9, 11), в селе Макеево (улица Центральная, дома № 7, 8, 9, 10, 11), а также в селе Протекино (дома № 22, 23, 24, 70). Благоустройство дворов в Мендюкино уже приближается к завершению.

Активно ведутся работы во дворе у дома № 4а по улице Благоева в Зарайске. Там появятся удобная парковка, скамейки и дополнительное освещение, что сделает территорию более уютной, комфортной и безопасной для местных жителей.

Глава муниципального округа Виктор Петрущенко подчеркнул, что качество выполняемых работ находится на особом контроле, и все они будут завершены в срок.