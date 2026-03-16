Еще 5 дворов благоустроят в Волоколамском округе в 2026 году

Реализация программы «Формирование современной комфортной городской среды» продолжается в муниципалитете. Обновленные и комфортные дворы жители округа получат уже до конца лета.

В текущем году в план комплексного благоустройства вошли пять дворовых территорий. Четыре из них расположены в Волоколамске: на улицах Комарова, 7а; Рижском шоссе, 19, 21, 23, 25, 27; 2-м Шаховском проезде, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29; Текстильщиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Еще один двор благоустроят в селе Осташеве, на улице Лесной, 28.

Подрядные организации приступят к выполнению работ во второй половине весны. Специалисты обновят асфальтовое покрытие, отремонтируют проезды и пешеходные зоны, обустроят новые парковочные места и заасфальтируют подходы к подъездам. Кроме того, на дворовых территориях посадят деревья и кустарники, засеют газоны, установят новые урны и скамейки.