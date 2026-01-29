Еще 5 домов в ЖК «Новое Видное» в Ленинском округе поставили на кадастр

На кадастровый учет в жилом комплексе «Новое Видное» в Ленинском округе поставили еще пять корпусов. Собственники теперь смогут оформить прописку, прикрепиться к поликлинике и записать детей в образовательные учреждения.

Этот важный шаг стал результатом совместной работы Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

В домах можно выбрать квартиру на любой вкус: от уютных студий до просторных четырехкомнатных. Застройщик также предлагает жилье с гардеробными и постирочными.

Некоторые квартиры сдают с готовой отделкой, а другие — с базовой.

Входные группы находятся на уровне земли. В холле разместили колясочные и места для отдыха, а на подземном этаже — личные кладовые. За счет панорамного остекления в подъездах всегда светло.

Закрытые дворы стали тихими и безопасными зонами с детскими площадками на мягком покрытии, зонами для пикника и пешеходными дорожками. Активные игровые зоны и парковки вынесли за пределы дворовой территории.

Жилой комплекс «Новое Видное» расположен в 20 минутах ходьбы от железнодорожной станции Калинина, а до МКАД можно доехать примерно за 15 минут.

На территории планируют возвести семь детских садов, четыре школы, поликлинику, спортивный и торговый комплексы.