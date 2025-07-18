Еще 5 библиотек модернизируют в Подмосковье в 2025 году

В Московской области продолжается реализация программы по обновлению центральных библиотек муниципалитетов. В этом году преобразят учреждения в Наро-Фоминске, Зарайске, Воскресенске, Раменском и Богородском округе.

В Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина в Ногинске рабочие уже завершили подготовительный этап: демонтировали инженерные коммуникации и удалили старую отделку.

Позже специалисты проведут модернизацию электросетей, обновят потолки и создадут современные зоны для чтения.

Каждая библиотека получит уникальный дизайн, отражающий местные культурные традиции.

Так, в библиотеке в Воскресенске в интерьере отразят работу градообразующего химического комбината и творчество поэтессы Инны Гофф, чье имя носит учреждение. Отделка библиотеки в Раменском будет отражать фарфоровое производство и гжельскую роспись.

В учреждении в Зарайске появится интерактивная карта с 18 культурными символами района, а в Наро-Фоминске помещения оформят в духе чеховского «Вишневого сада».

После реконструкции в библиотеках появятся удобные читальные залы, зоны для индивидуальных и коллективных занятий, мультимедийные центры. Особое внимание уделят созданию доступной среды для посетителей с ограниченными возможностями.

В прошлом году программа позволила модернизировать центральные библиотеки в Долгопрудном, Лыткарине, Пущине, Рузе и Чехове.