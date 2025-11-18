Еще 5 аварийных домов снесли в Рузе

Пять аварийных домов снесли в поселке Тучково под Рузой. Это три здания на Школьной улице и два — на улице Мира.

Как рассказали в Мособлархитектуре, бывший жилой дом № 1 на Школьной улице снесли по просьбам жителей. Освободившуюся территорию благоустроят. Двухэтажная постройка со временем пришла в негодность и была признана аварийной, а в 2024 году здание почти полностью уничтожил пожар.

На Школьной улице также снесли дома № 2 и № 4, а на улице Мира — дома № 4 и № 5. Общая сумма ликвидированного аварийного жилья превысила 1,7 тысячи квадратных метров. Всего расселили 30 квартир.

Всего в Рузе выявили 224 недостроя и аварийных дома. Из них 136 уде привели в порядок или снесли.