Еще 5 аварийных домов расселят в Наро-Фоминском округе

В Наро-Фоминском округе продолжается реализация программы переселения жителей из аварийного жилья с поэтапным включением домов и адресной работой с жителями. В 2026 году в нее включены дополнительно пять домов.

В Наро-Фоминске это дома № 25, 27 и 29 на Московской улице, в Верее — дом № 44 на Красной улице, в деревне Симбухово — дом № 21 на Дороховской улице. Таким образом, сегодня работа ведется уже по 31 дому на территории округа.

Обо всех нюансах государственной программы, условиях переселения и доступных вариантах жителям подробно рассказал заместитель главы Наро-Фоминского округа Андрей Ковалько на личной встрече. У жителей есть выбор: жилищный сертификат, выкупная стоимость или предоставление нового жилья — в зависимости от формы собственности. При этом приобрести новое жилье по сертификату можно только на территории Московской области и только напрямую у застройщика.

Жителям важно своевременно определиться с подходящим вариантом переселения и оформить необходимые документы, чтобы воспользоваться всеми возможностями программы. Такие встречи помогают жителям определиться, задав все интересующие вопросы ответственным.