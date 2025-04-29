Еще 49 врачей из Подмосковья получили земельные участки по льготной программе

В Подмосковье действует льготная программа «Земля врачам», которая позволяет медикам получить участки в безвозмездное пользование. С начала года их предоставили 49 узким специалистам.

С января максимальное число участков передали врачам в Щелкове — девять. Еще восемь предоставили медицинским работникам в Коломне, а в Пушкино, Орехово-Зуеве, Раменском, Сергиевом Посаде, Ступине и Чехове — по три участка.

«Всего за три с половиной года действия закона в Московской области 2 474 врача обеспечены землей. В настоящее время еще 289 узких специалистов изъявили желание получить участки», — рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

Уже 255 медиков построили на полученных землях дома, а на 105 участках здания сейчас возводят.

Чтобы принять участие в программе, врач должен иметь признанную дефицитной для региональных больниц специальность, не менее трех лет работать в учреждении здравоохранения Московской области и не иметь загородной недвижимости в собственности.