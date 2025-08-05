Еще 49 новых светофоров установили в Подмосковье по нацпроекту

На региональных дорогах Подмосковья установили еще 49 новых светофоров. Работы провели в Луховицах, Жуковском, Дмитрове и других округах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Работы по обустройству новых светофорных объектов ведутся ежегодно, в этом году мы запланировали установить около 240 новых объектов. Адресный перечень формируется на основании показателей трафика и аварийности. Дорожники уже обустроили 15 светофоров типа Т-1 и 34 светофора типа Т-7 на региональных дорогах», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.

Светофоры типа Т-1 устанавливают на перекрестках и на нерегулируемых переходах. Их обустроили в 13 округах. Например, на улице пушкина в Луховицах, на перекрестке улиц Королева и Молодежной в Жуковском, а также на Павлинском шоссе в Балашихе.

Светофоры типа Т-7 с желтым сигналом устанавливают на нерегулируемых переходах для привлечения внимания водителей. Такие объекты появились в 19 муниципалитетах, в том числе на улице Спирина в Коломне, на проспекте Пацаева в Долгопрудном и на Волоколамском шоссе в Рузе.

Всего с 2019 по 2024 годы на региональных дорогах Подмосковья установили более 1,2 тысячи светофоров.