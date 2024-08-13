Еще 49 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье опубликовали 49 госзакупок. Подрядчиков найдут для ремонта школ, реконструкции дорог и других работ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Котельниках и Богородском капитально отремонтируют участки теплосетей, реконструируют и построят новые котельные.

Здания школ и детских садов приведут в порядок в Балашихе, Истре, Коломне, Воскресенске, Егорьевске, Красногорске, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве и Лосино-Петровском. Кроме того, в Королеве отремонтируют детскую школу искусств, в Дубне - музыкальную, а в Люберцах - спортивную школы.

В Богородском запланировали реконструкцию Носовихинского шоссе от дороги М-12 "Восток" до СНТ "Радист", а в Хиках, Дубне, Щелкове и Коломне продолжат благоустраивать парки.

Ознакомиться со всеми госзакупками региона можно на портале ЕАСУЗ.

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