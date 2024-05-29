Еще 482 стенда с правилами пожарной безопасности установлили в лесах Подмосковья

На въездах в Подмоковные леса установили 149 новых шлагбаумов и отремонтировали 143 старых. Там также разместили 482 аншлага с информацией о правилах противопожарной безопасности.
Как рассказал презседатель подмоковного Комлесхоза Евгений Агулов, 102 шлагбаума и аншлага установили по губернаторской программе.
В ведомстве напомнили, что до 3 июня в лесах региона ввели ограничения посещения из-за повышенного риска пожаров. Поджог может грозить уголовной и административной ответственность. Нарушителям грозит штраф до двух миллионов рублей и лишение свободы на срок до 10 лет.