Еще 480 недостроев и аварийных зданий устранят в Подмосковье к 2026 году

Ветхие, аварийные и недостроенные здания продолжают устранять в Подмосковье. С 2023 года в регионе стало на 219 таких построек меньше, работа продолжается.

Министерство имущественных отношений Московской области сообщило, что из 219 объектов 196 пошли под снос или приведены в нормативное состояние, еще 23 вовлекли в хозяйственный оборот. Речь в том числе о приватизации, которая пополнила бюджеты городских округов на 52 миллиона рублей.

В планах до 2026 года 482 объекта, в том числе 130 бесхозяйных. По каждому создаются цифровые дорожные карты. Задача — сделать все возможное, чтобы вовлечь имущество в хозяйственный оборот.