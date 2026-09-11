Еще 48 тысяч заявок на согласование предоставления участков подали в Подмосковье

Жители Подмосковья с начала года подали более 48 тысяч электронных заявлений на предварительное согласование предоставления земельных участков. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Участки», а также в мобильном приложении «Добродел». Подать заявление могут граждане, организации и индивидуальные предприниматели, имеющие основания для получения земли из муниципальной или государственной неразграниченной собственности без торгов.

Речь идет об участках, которые еще не сформированы и сведения о границах которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

Для оформления заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы.

Предварительное согласование позволяет еще до оформления участка определить возможность его получения без торгов и выбрать подходящий вид права. Землю можно получить в собственность, аренду, постоянное или безвозмездное пользование.

Услуга предоставляется бесплатно.