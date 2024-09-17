Еще 48 тысяч самозанятых зарегистрировались в Подмосковье летом

Количество самозанятых превысило 775 тысяч в Подмосковье. За лето этот статус получили 48 тысяч человек.

Как рассказала заместитель председателя правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, количество самозанятых за лето увеличилось с 727 тысяч до 775 тысяч.

«За первое полугодие 2024 года самозанятые перечислили в бюджет более 3,69 миллиарда рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказала она.

Самозанятость в Подмосковье представлена разными отраслями. Среди них грузоперевозки, строительство, аренда жилья и другие.

Предпринимателям помогают развивать свое дело меры поддержки. Так, они могут получать бесплатные консультации, получать субсидии и гранты и многое другое. Узнать об этом больше можно по ссылке.

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