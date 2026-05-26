Еще 48 тысяч объектов бытовой недвижимости зарегистрировали в Подмосковье

В Подмосковье за апрель 2026 года в электронном формате зарегистрировали почти 48 тысяч объектов так называемой бытовой недвижимости. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по региону.

В число таких объектов входят жилые дома, квартиры, комнаты, садовые строения, гаражи, хозяйственные постройки и земельные участки, предназначенные для строительства и повседневных нужд жителей.

За месяц специалисты провели учетно-регистрационные действия в отношении 47 904 строений. Более 16 тысяч составили земельные участки.

Сегодня в Московской области оформление прав на жилую недвижимость по электронным заявлениям, включая сделки с ипотекой, занимает всего один рабочий день. Подать документы можно дистанционно — через официальный сайт Росреестра или портал госуслуг.

«Управление осуществляет учетно-регистрационные действия в отношении „бытовой недвижимости“ по заявлениям, поданным в электронном виде, за один рабочий день, что способствует эффективному развитию инфраструктуры региона, а также повышает качество предоставления государственных услуг Росреестра для улучшения жизни граждан», — подчеркнула начальник отдела организации и контроля Управления Ольга Козлова.

Смарта прошлого года в России действует принцип «построил — оформи». Согласно новым правилам, использовать здания, сооружения, индивидуальные жилые или садовые дома можно только после официального внесения сведений о правах собственности в Единый государственный реестр недвижимости.