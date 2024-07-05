Еще 48 медработников Подмосковья получили сертификаты на покупку жилья

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Свидетельства по программе «Социальная ипотека» вручили 48 медицинским специалистам. Мероприятие прошло в доме правительства Московской области.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что программа позволяет привлекать не только новые кадры в медицинские учреждения, но также обеспечивает поддержку для работающих долгое время специалистов.

По словам Болтаевой, более 1,8 тысячи врачей уже получили свидетельства на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека» с момента ее запуска в 2016 году.

«Сегодня мы вручили такие сертификаты еще 48 специалистам», — указала зампред.

По условиям программы, медицинским работникам предоставляется 50% от стоимости жилья в виде первоначального взноса со стороны Московской области. В течение 10 лет компенсируется сумма основного долга. При этом получателю соципотеки остается лишь закрывать проценты по кредиту.

Помимо «Социальной ипотеки», в регионе реализуются и другие меры социальной поддержки для медицинских работников, такие как компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков для строительства жилья, программы «Земский доктор», «Приведи друга» и другие. Дополнительная информация доступна на сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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