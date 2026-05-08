Еще 470 тысяч телемедицинских консультаций для детей провели в Подмосковье

В Подмосковье жители всех возрастов могут дистанционно проконсультироваться с врачом. Эта услуга доступна и для детей.

Связь со специалистом онлайн дает возможность значительно сэкономить время на посещении поликлиники.

«Телемедицина упрощает пациенту получение целого ряда медицинских услуг — это и расшифровка анализов, исследований, и закрытие больничного, и продление электронного рецепта на льготный препарат. Также на таком приеме врач может скорректировать назначенное лечение. С начала года свыше 470 тысяч телемедицинских консультаций в Подмосковье провели детям», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Речь идет о 26% от общего числа приемов, которые провели для пациентов онлайн.

Записаться на дистанционную консультацию можно через приложение «Добродел: Телемедицина», при помощи бота Дениса в мессенджере «Макс», на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье», а также через инфомат в медицинском учреждении, по номеру телефона горячей линии 122 или на приеме у врача.