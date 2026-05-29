Еще 47 организаций получили лицензии на право управления МКД в Подмосковье

Еще 47 компаний Подмосковья получили лицензии на управление многоквартирными домами. Всего с 2015 года их получили около трех тысяч организаций.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий, с 2015 года управляющий омпании обязаны иметь лицензию для работы с многоквартирными домами. За ее отсутствие предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Процедура включает несколько этапов. Сначала направляются запросы в ФНС и МВД, затем проверяется отсутствие сведений об аннулировании лицензии, банкротствеи дисквалификации. После этого смотрят на наличие квалификационного аттестата у директора, а затем в профильную комиссию направляют мотивированное предложение о предоставлении документа.

С 2022 года лицензии не предоставляют в бумажном виде. Все сведения вносятся в реестр в системе ГИС ЖКХ.

Подать заявление на получение документа можно через региональный портал.