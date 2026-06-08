Еще 4,7 млн онлайн-услуг Соцфонда получили жители Москвы и Подмосковья

С начала года жители Московского региона получили более 4,7 миллиона услуг Соцфонда удаленно. Все процедуры провели в электронном виде, без необходимости лично посещать офис.

Жители могут оформить онлайн выплаты семьям с детьми, пенсионерам, инвалидам, участникам СВО и их близким.

Сегодня на «Госуслугах» работает более 100 сервисов Соцфонда.

«Родители могут подать через личный кабинет заявление на единое пособие, ежегодную семейную выплату, распорядиться маткапиталом или узнать его остаток. Дистанционный формат оформления мер соцподдержки также доступен женам военнослужащих в связи с рождением и воспитанием детей», — пояснили в ведомстве.

Работающие жители региона могут онлайн получить выписки из электронной трудовой книжки, сведения о статусе больничного, справки о состоянии индивидуального лицевого счета.

Пенсионерам и инвалидам доступны данные о размере пенсии, возможность изменить способ ее получения, оформить электронный сертификат на средства реабилитации.

«Цифровизация и активное внедрение электронных сервисов позволяет гражданам экономить время и получать необходимую поддержку максимально оперативно и удобно. Наиболее востребованными у жителей региона стали как получение справок и выписок в электронном виде, так и услуги заявительного характера: назначение пособий семьям с детьми и беременным женщинам, установление пенсий, ежемесячных денежных выплат, обеспечение средствами реабилитации, распоряжение материнским капиталом», — сказал заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и области Алексей Путин.

Для получения доступа к услугам нужно зарегистрироваться в ЕСИА и подтвердить учетную запись в клиентской службе Отделения или в МФЦ.

Задать вопросы о работе Соцфонда можно по телефону кол-центра 8 (800) 100-00-01, а также в соцсетях ведомства: ВКонтакте, Одноклассники, «Макс».