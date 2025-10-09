Еще 4,6 тысячи камер системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье

Свыше 4,6 тысячи камер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье в третьем квартале. Их общее количество превысило 161 тысячу, сообщили в Мингосуправления Московской области.

Камеры устанавливают на участках в большой проходимостью. Например, с июля по сентябрь 3562 системы слежения поставили в общественных местах и на социальных объектах, еще 1086 появились на подъездах многоквартирных домов.

«Данные меры нацелены на повышение уровня правопорядка и формирование надежной обстановки в городе для каждого жителя. В случае возникновения правонарушений, записи с камер помогают точно фиксировать время и место событий, а также последовательность действий злоумышленников», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Места для размещения определяют межведомственные рабочие группы в городских округах. Они берут во внимание текущую ситуацию и рекомендации правоохранителей.