Еще 46 тысяч объектов зарегистрировали в Подмосковье по дачной амнистии с января

Свыше 46,6 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье по дачной амнистии с начала года. Это на четыре тысячи больше, чем за такой же период прошлого года. Из них 34 тысячи — это индивидуальные жилые дома общей площадью пять миллионов квадратных метров.

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, за июль в регионе зарегистрировали свыше 9,5 тысячи объектов, из которых 7,2 тысячи — жилые дома с налоговым потенциалом 31,8 миллиона рублей.

«На сегодняшний день по регистрации недвижимости уже выполнено более 50% от плана, всего в этом году планируем поставить на учет 70 тысяч жилых домов и хозпостроек», — сказала глава министерства Наталья Адигамова.

Больше всего объектов по дачной амнистии в этом году зарегистрировали в Раменском. Это 730 построек. Еще 660 поставили на учет в Дмитрове и 592 — в Истре.

В регионе также проводят информационную работу о необходимости регистрации недвижимости. С января жителям направили почти 39 тысяч тематических уведомлений.

Подать заявку на регистрацию дома можно в МФЦ или Росреестре. Получить помощь в проведении процедуры можно в БТИ. С начала года учреждение приняло 5,5 тысячи заказов.

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