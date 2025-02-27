Еще 455 километров линий электропередачи построят в Подмосковье в 2025 году

Сотрудники компании «Мособлэнерго» продолжают работы по инвестиционной программе на территории региона. В 2025 году в Подмосковье планируют построить и реконструировать более 455 километров линий электропередачи.
Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что на территории региона введут более 203,6 мегавольт-ампер дополнительной трансформаторной мощности.
В феврале по программе уже завершили строительство подстанции в Воскресенске. Она обеспечит надежное снабжение электроэнергией пяти многоквартирных домов, лицея, здания МосОблЕИРЦ, а также позволит осветить зону возле Докторовского озера.
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