Еще 455 километров линий электропередачи построят в Подмосковье в 2025 году

Сотрудники компании «Мособлэнерго» продолжают работы по инвестиционной программе на территории региона. В 2025 году в Подмосковье планируют построить и реконструировать более 455 километров линий электропередачи.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что на территории региона введут более 203,6 мегавольт-ампер дополнительной трансформаторной мощности.

В феврале по программе уже завершили строительство подстанции в Воскресенске. Она обеспечит надежное снабжение электроэнергией пяти многоквартирных домов, лицея, здания МосОблЕИРЦ, а также позволит осветить зону возле Докторовского озера.