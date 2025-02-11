Еще 455 километров линий электропередачи построят и отремонтируют в Подмосковье

Компания «Мособлэнерго» планирует в 2025 году построить и реконструировать 455 километров воздушных и кабельных линий электропередачи. Работы проведут в рамках ежегодной инвестиционной программы.

Кроме того, в Подмосковье планируют уделить особое внимание строительству и реконструкции трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Это позволит ввести более 203 мегавольт-ампер дополнительной мощности и сделает работу всего энергетического комплекса региона более надежной. Кроме того, будут созданы условия для подключения новых потребителей.

Каждый год компания вводит в эксплуатацию все больше установок. В 2023 году в Московской области построили 214,4 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, а в 2024 году – более 279 километров.