Еще 455 километров линий электропередачи построят и отремонтируют в Подмосковье

Компания «Мособлэнерго» планирует в 2025 году построить и реконструировать 455 километров воздушных и кабельных линий электропередачи. Работы проведут в рамках ежегодной инвестиционной программы.
Кроме того, в Подмосковье планируют уделить особое внимание строительству и реконструкции трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Это позволит ввести более 203 мегавольт-ампер дополнительной мощности и сделает работу всего энергетического комплекса региона более надежной. Кроме того, будут созданы условия для подключения новых потребителей.
Каждый год компания вводит в эксплуатацию все больше установок. В 2023 году в Московской области построили 214,4 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, а в 2024 году – более 279 километров.
Власти США нашли применение миллиардам долларов закрытого USAID
Захарова увидела в риторике генсека НАТО Рютте списание Украины в утиль
ВС России уничтожили одно из ключевых производств дронов в Киеве
Исправность более 180 тысяч газовых плит проверили в Подмосковье с начала года
Число пострадавших при атаках ВСУ Горловки возросло до 13
Задержанного за участие в мошеннической схеме племянника Варнавы арестовали
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте