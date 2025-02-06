Еще 450 жителей Подмосковья изменили вид использования земельных участков

В январе 2025 года 453 собственника в Московской области изменили вид разрешенного использования своих земельных участков. В региональном Министерстве имущественных отношений сообщили, что благодаря этим действиям за месяц в бюджет поступило более 364 миллионов рублей.

В общей сложности за январь ведомство дало 669 положительных решений по изменению вида разрешенного использования участков на сумму более 776,5 миллиона рублей.

Чтобы выяснить , какой ВРИ у земли, необходимо заказать выписку об основных характеристиках объекта из Единого государственного реестра недвижимости. Это можно сделать в офисах МФЦ, на сайтах Росреестра, подведомственного ФГБУ «ФКП Росреестра», портале госуслуг Подмосковья или при помощи сервиса «Публичная кадастровая карта».

Собственник может без каких-либо согласований выбрать вид использования участка из списка. Плата взимается в том случае, если смена ВРИ предполагает жилое строительство. Сумму можно узнать заранее на портале РПГУ.

По итогам 2024 года более 10,2 тысячи собственников на территории Московской области изменили вид разрешенного использования своих земельных участков, что принесло в региональный бюджет свыше 2,8 миллиарда рублей.