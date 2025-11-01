Еще 450 заявок на присвоение судейской категории поступило в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области подали более 450 заявлений на присвоение квалификационных категорий спортивным судьям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мингосуправления.

Услуга позволяет получить первую судейскую категорию при наличии второй категории или соответствующего спортивного звания по конкретному виду спорта. Заявления могут подавать областные спортивные федерации Московской области или подразделения федеральных ведомств, занимающиеся развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.

Напомним, заявку можно подать в на портале в разделе «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей», а также в мобильном приложении Добродел. Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение пяти рабочих дней.